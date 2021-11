Classificado para as quartas, Corinthians goleia o Deportivo Capiatá e mantém 100% na Libertadores feminina

Jheniffer (2x), Diany e Grazi marcaram os gols da vitória por 4 a 0 no último jogo da fase de grupos

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Jheniffer marcou duas vezes na goleada



Classificado para as quartas de final antecipadamente, o Corinthians manteve o 100% de aproveitamento na Copa Libertadores feminina 2021 ao vencer o Deportivo Capiatá na última rodada da fase de grupos. Nesta quarta-feira, 10, a equipe de Arthur Elias fez 4 a 0 na equipe paraguaia pelo Grupo D. Os dois primeiros gols saíram dos pés da atacante Jheniffer, o primeiro aos oito minutos e o segundo aos 36 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Diany aos 13 e Grazi aos 19 minutos ampliaram. Antes do jogo o time teve uma baixa importante. A zagueira Erika rompeu o ligamento do joelho e ficará de fora dos gramados de 8 a 12 meses. Ela tinha sido convocada para defender a seleção brasileira no Torneio Internacional de Futebol Feminino, entre os dias 25 e 1º de dezembro.

O adversário do Corinthians nas quartas de final será definido na rodada das 19h45 com a conclusão do Grupo C. Outros dois times brasileiros também seguem na disputa e já tem confrontos definidos. A Ferroviária enfrentará o Cerro Porteño na sexta-feira, às 17h30 (horário de Brasília) e o Avaí Kindermann joga contra o Santa Fé, no mesmo dia, às 19h45. Quem perde é eliminado.