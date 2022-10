Brasileiro: Corinthians leva o empate do Juventude na abertura da 30ª rodada

Corinthians continua em quarto na tabela do Brasileirão; Juventude é o lanterna

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians não jogou muito bem e levou empate duas vezes



Abrindo a 30ª rodada do Brasileiro, o Corinthians empatou com o Juventude por 2 a 2 no Alfredo Jaconi na noite desta terça-feira, 4. Giuliano e Yuri Alberto marcaram para os visitantes; Óscar Ruiz e Pitta para os gaúchos. O Corinthians não fez um grande primeiro tempo. O time começou um pouco disperso e o Juventude teve mais volume e chances. Somente aos 24 minutos, a bola bateu em Gustavo Silva e sobrou para Giuliano, que chutou cruzado e abriu o placar. Mesmo atrás, os donos da casa não se abateram e continuaram ameaçando. Aos 41, Rafinha acertou a trave. Na volta do intervalo, no primeiro minuto, Óscar Ruiz chutou, a bola desviou em Bruno Méndez e morreu no fundo da rede, empatando o jogo. Aos 8, Yuri Alberto chutou de longe e recolocou o Timão em vantagem. Aos 16 minutos, Pitta fez boa jogada pela esquerda e bateu cruzado, empatando de novo. O jogo ficou frenético e aos 34, a arbitragem marcou pênalti para o Corinthians, mas o VAR identificou impedimento e anulou a marcação. Minutos depois, Gustavo Silva acertou a trave. O resultado mantém o Corinthians em quarto na tabela. O Juventude é o lanterna. Na próxima rodada, o alvinegro recebe o Athletico-PR, na Neo Química Arena, antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Já o Juventude enfrenta o Santos.