Série B: Alex Teixeira bilha e Vasco vira contra o Operário no último minuto

Cariocas saíram perdendo e foram buscar o resultado duas vezes até virar; equipe é 4ª colocada com 52 pontos, Sport é o 5º com 49

Vasco e Operário jogaram nesta terça-feira, com vitória da equipe paranaense



Pressionado para conseguir o acesso à Série A, o Vasco entrou em campo nesta terça-feira, 04, para enfrentar o Operário depois de um empate com o Londrina na última rodada e teve a ajuda de Alex Teixeira para vencer por 3 a 2, após estar em desvantagem duas vezes. O Gigante da Colina teve situação confortável no topo da tabela por diversas rodadas, mas caiu de produção e agora passa aperto na reta final da Série B para confirmar seu acesso. O primeiro tempo foi pouco produtivo do Vasco, que levou o primeiro gol aos 14 minutos, de Javier Reina, depois de jogada pela direita. No segundo tempo, aos 19 minutos, Tubarão deixou tudo igual em bonito gol. O que parecia ser um ‘alívio’, virou drama aos 30 quando Paulo Victor colocou o Operário novamente em vantagem. Mas aí apareceu a estrela de Alex Teixeira. Aos 44 minutos, ele empatou e nos acréscimos fez o terceiro, decretando a vitória vascaína. Assim, o Vasco sobe para 52 pontos e o Sport tem 49 em quinto. O Operário é o 18º. No sábado, o Vasco joga contra o Novorizontino, que luta contra o rebaixamento.