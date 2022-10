Seleção feminina treina para amistosos na Noruega com novidades

Jogadoras promovidas do Sub-20 e convocação de última hora montam o elenco de Pia para jogos contra Noruega e Itália

Thais Magalhães/CBF Tarciane, zagueira do Corinthians, estreia na seleção principal depois de bronze no Mundial Sub-20



A seleção feminina do Brasil treinou nesta terça-feira, 04, em Oslo, na Noruega, para os amistosos contra as donas da casa na sexta-feira, 7, e contra a Itália, no dia 10 de outubro. A Data Fifa serve como preparação para a Copa do Mundo de 2023, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia. O grupo de Pia Sundhage tem algumas novidades. As zagueiras Lauren e Tarciane, e a meia Yaya, foram promovidas do Sub-20 para a equipe principal e a meio-campista Micaelly, do São Paulo, foi convocada de última hora para substituir a atacante Debinha, que se lesionou no North Carolina Courage, dos EUA. “Estou feliz! Hoje tive o meu primeiro treino e aproveitei bastante, espero que seja assim a convocação toda. Essa convocação vem pra coroar todo o trabalho que a gente fez na sub-20. Minha família também está muito feliz e espero trabalhar muito aqui”, conta Tarciane, zagueira campeã brasileira com o Corinthians no mês passado.

Lauren, no entanto, já foi convocada para a equipe principal anteriormente. “Agora acho que é outro momento, a base acabou e o foco é completamente aqui. Acredito que também estou em outro momento na carreira, quero focar totalmente aqui, fazer o meu trabalho no clube para poder retornar”, disse ao site da CBF a jogadora de 20 anos. Yaya também volta ao plantel de Pia depois de três anos. “Estou muito feliz pela oportunidade, hoje me sinto mais madura para estar aqui e ajudar no que for preciso. Me sinto um pouco mais experiente pelas coisas que vivi, não só no Mundial Sub-20, mas no meu clube também”, destacou. A seleção ainda tem treino na quarta-feira antes da partida de sexta, às 14h (horário de Brasília), no estádio Ullevaal. O jogo terá transmissão do SporTV.