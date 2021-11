Cantillo sofre lesão muscular e pode voltar ao Corinthians somente em 2022

Em nota, o Alvinegro paulista informou que o meio-campista colombiano fará fisioterapia e será reavaliado semanalmente

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Victor Cantillo carregando a bola no meio-campo em partida do Corinthians



O Corinthians confirmou, na tarde desta segunda-feira, 22, que o meio-campista Víctor Cantillo sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Em nota, o Alvinegro paulista informou que o colombiano fará fisioterapia e será reavaliado semanalmente. Desta forma, o volante só deve ficar à disposição do técnico Sylvinho na temporada 2022, já que restam apenas 17 dias para o término do Campeonato Brasileiro. Na quarta colocação da tabela, o Timão ainda enfrenta Ceará (fora), Athletico-PR (casa), Grêmio (casa) e Juventude (fora).

Na manhã desta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a vitória no clássico diante do Santos e iniciou a preparação para mais uma partida do Brasileirão. Na quinta (25), às 20h, na Arena Castelão, o Timão visita o Ceará, em partida da 35ª rodada. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Peixe permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais foram ao Campo 4, onde participaram do aquecimento. Em seguida, no Campo 3, o técnico Sylvinho organizou uma atividade de posse de bola. Na última parte, o treinador separou os jogadores em três times e promoveu minijogos em campo reduzido.