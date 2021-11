Corinthians domina, vence o Santos e entra no G4 do Campeonato Brasileiro 

O Timão está cada vez mais perto de assegurar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022.

MAURO HORITA/ESTADÃO CONTEÚDO Jô marcou na vitória do Corinthians sobre o Santos



O Corinthians está cada vez mais perto de assegurar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022. Na tarde deste domingo, 21, o Alvinegro paulista venceu o Santos por 2 a 0, na Neo Química Arena, e pulou para a quarta posição do Campeonato Brasileiro. O centroavante Jô e o meio-campista Gabriel, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da partida, que fez o Timão ir aos 53 pontos, superando Fortaleza e RB Bragantino – ambos têm 52. O Peixe, por sua vez, segue na sua luta contra o rebaixamento para a Série B. Restando quatro partidas para o término da competição, o time da Baixada Santista ocupa o 11º lugar, mas pode ser ultrapassado por Cuiabá, Athletico-PR e São Paulo no decorrer da rodada.

Contando com o massivo apoio de sua torcida, o Corinthians dominou o primeiro tempo, indo para o vestiário somando 14 finalizações, contra apenas 1 da equipe de Fábio Carille. Atacando por todos os lados, o Timão teve as principais chances nos pés de Roger Guedes, que parou em João Paulo em duas oportunidades. O atacante Jô, em bela jogada de Fagner, também acabou chutando por cima, desperdiçando excelente chance. No retorno do vestiário, no entanto, o placar foi aberto justamente com o camisa 77. Depois de receber assistência de Du Queiroz, o centroavante girou sobre a marcação e bateu no canto, tirando o zero do placar no primeiro minuto. Sem outra alternativa, o Santos tentou sair de trás, mas pecou na falta de organização e viu a desvantagem ser ampliada. Aos 40, Renato Augusto cruzou para Jô, que apenas ajeitou para Gabriel balançar as redes.