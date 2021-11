Fortaleza vence o Palmeiras no Castelão e volta ao G4 do Brasileiro 

Terceiro colocado, o time de Abel Ferreira segue com 58 pontos e já não tem mais chances de alcançar o líder Atlético-MG, que ganhou do Juventude na rodada

Reprodução/Premiere Fortaleza venceu o Palmeiras com gol de Robson



O Fortaleza voltou a vencer no Campeonato Brasileiro 2021, ao bater o Palmeiras por 1 a 0, na noite deste sábado, 30, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada. Robson, ainda no primeiro tempo, marcou o gol solitário do Leão, que vai aos 52 pontos e assume a quarta colocação, superando o RB Bragantino no critério de desempate. O time cearense, por outro lado, pode ser ultrapassado pelo Corinthians neste domingo – o Alvinegro paulista recebe o Santos, na Neo Química Arena. O Verdão, por sua vez, se aproxima da final da Libertadores da América em baixa, lamentando a sua terceira derrota consecutiva. Terceiro colocado, o time de Abel Ferreira segue com 58 pontos e já não tem mais chances de alcançar o líder Atlético-MG, que ganhou do Juventude na rodada, totalizando 74 na competição.

A partida começou aberta no Castelão, com Fortaleza e Palmeiras criando chances com Matheus Jussa e Gustavo Scarpa, respectivamente. Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais truncado e com poucas chances de gol. A situação só foi mudar aos 38 minutos, quando Robson pegou rebote de Weverton e completou para as redes – após o lance, Gustavo Gómez e o goleiro do Alviverde chegaram a discutir. No retorno do vestiário, o conjunto paulista passou a ser mais ofensivo, buscando mais jogadas pelo lado. A equipe palestrina chegou até empatar aos 45 minutos do segundo tempo com Patrick de Paula, mas o VAR anulou o tento devido à posição de Gustavo Gómez, impedido no lance e que encobriu a visão do goleiro do Leão. Nos instantes finais, Yago Pikachu, já substituído, chegou a desmaiar – atendido, ele precisou deixar o estádio de maca. Segundo o Fortaleza, uma queda de pressão motivou o susto.