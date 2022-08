Cássio brilha e Corinthians vence o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Goleiro fez defesas difíceis para assegurar a vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Silva marcou o único gol da partida



Na fria noite desta segunda-feira, 29, o Corinthians venceu o RB Bragantino, na Neo Química Arena, por 1 a 0 no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Timão em 4º, com 42 pontos, empatado com Fluminense e Internacional. Já o Bragantino estaciona no 11º lugar. Depois de três jogos sem vencer, o Corinthians teve ajuda de Cássio e na mira de Gustavo Silva para reencontrar a vitória. O Massa Bruta não teve muitas chances, mas quando chegou com perigo parou em boas defesas de Cássio. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, Gustavo Silva recebeu sozinho e bateu cruzado, abrindo o placar. No segundo tempo, Du Queiroz acertou a trave e Yuri Alberto perdeu cara a cara com o goleiro. No fim do jogo, Cássio foi essencial para parar os visitantes.