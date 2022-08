West Ham anuncia contratação de Lucas Paquetá por cinco anos

Brasileiro vestirá a camisa 11 e se junta a Emerson Palmieri no time de David Moyes

Divulgação Paquetá chega com contrato por cinco anos após passagem pelo Lyon



Mais um brasileiro aterriza na Terra da Rainha para a disputa da Premier League. O West Ham anunciou nesta segunda-feira, 29, a contratação de Lucas Paquetá, que estava no Lyon, da França, pelos próximos cinco anos. “Abençoado com excelente habilidade técnica, criatividade, uma variedade de passes incisivo e uma vontade de trabalhar duro para sua equipe defensivamente”, diz o site sobre o brasileiro. “Estou extremamente feliz por estar aqui. Espero que seja o início de uma jornada agradável. Espero que minha passagem por aqui seja um sucesso”, disse Paquetá, que vestirá a camisa 11. O técnico David Moyes teceu elogios ao atleta, que se junta aos reforços Gianluca Scamacca, Nayef Aguerd, Emerson Palmieri, Maxwel Cornet, Thilo Kehrer, Alphonse Areola e Flynn Downes. O West Ham é o 16º colocado na tabela com uma vitória e três derrotas.