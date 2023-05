Cássio não participa de treino do Corinthians e vira dúvida para jogo decisivo

Caso não tenha condições de entrar em campo, o ídolo da Fiel será substituído pelo jovem Carlos Miguel

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Cássio pode desfalcar o Corinthians na Libertadaores



O Corinthians pode ter um enorme problema para o duelo contra o Argentinos Juniors, marcado para esta quarta-feira, 24, no Estádio Diego Armando Maradona, pela quarta rodada da Copa Libertadores da América 2023. De acordo com informações apuradas pelo repórter Márcio Reis, do Grupo Jovem Pan, o goleiro Cássio não participou das atividades desta terça-feira por sofrer com uma amigdalite. O arqueiro viajará com a delegação para a Argentina, mas sua presença no duelo ainda é incerta. Caso não tenha condições de entrar em campo, o ídolo da Fiel será substituído pelo jovem Carlos Miguel. Terceiro colocado do Grupo E, o Alvinegro paulista tem 3 pontos, atrás do Argentinos Juniors (7) e do Independiente del Valle (6). Assim, uma derrota pode culminar na “virtual” eliminação da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo.