Corinthians joga melhor, mas leva gol nos acréscimos e perde para o Flamengo

Time paulista perdeu de 1 a 0 para os cariocas e chega ao sexto jogo sem ganhar no Campeonato Brasileiro; ele segue na zona de rebaixamento

CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Leo Pereira comemora gol durante Flamengo x Corinthians realizada no Estádio do Maracanã pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023,



Corinthians e Flamengo entraram em campo nesto domingo, 21, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter jogado melhor e conseguido conter o time carioca, o alvinegro saiu derrotado, porque nos acréscimos, aos 48 minutos, Léo Pereira, mesmo machucado, conseguiu cabecear e marcar, dando a vitória para a equipe de Jorge Sampaoli. Com a derrota o Corinthians permanece na zona de rebaixamento e chega a seu quarto revés e ao sexto jogo sem vencer no campeonato. Apesar da vitória alcançada, o Flamengo não tem muito o que comemorar no dia de hoje, uma vez que ele pouco pressionou o Corinthians de Luxemburgo, que tinha tudo para sair com excelência do jogo, uma vez que estava conseguindo parar o Flamengo de Jorge Sampaoli, que ainda não fazer com que a sua equipe jogue como deseja. O alvinegro viu seus atacantes concluírem mal as jogadas de ataque, sobretudo os contragolpes. As duas melhores oportunidades saíram dos pés de Yuri Alberto, porém, ele não conseguiu converter em gol e parou nas mãos de Santos. Os dois têm compromisso fora de casa pela Libertadores na próxima quarta-feira, às 21h30. O Flamengo encara o modesto Ñublense no Chile, e o Corinthians, em situação adversa em seu grupo, duela com o Argentinos Juniors na Argentina.