Cássio se isola como goleiro com mais defesas de pênalti na história do Corinthians

Capitão superou o lendário Ronaldo Giovanelli nesta quarta-feira, 26, ao defender pênalti de Leonan

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio é titular do Corinthians há 11 anos e segue batendo recordes no clube



O goleiro Cássio amplia seus recordes na história do Corinthians. Nesta quarta-feira, 26, ao defender o pênalti batido por Leonan, do Remo, no jogo da terceira rodada da Copa do Brasil, o goleiro se tornou o maior defensor de pênaltis da história do Corinthians (28) ultrapassando Ronaldo Giovanelli, que tinha 27. Após o jogo, Cássio comemorou o feito. “Glória a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Se a gente não tem Deus, não tem sabedoria. Tem momentos que é difícil e a gente se apega a Deus. Hoje era um jogo difícil e a gente precisava dar uma resposta. Isso é Corinthians. Parabéns a todos e, eu sei que de certa forma precisávamos passar, e teve muita gente que é homem e não se escondeu nesses momentos”, disse o goleiro e capitão. “É um jogo que dá muita confiança”, completou. O Corinthians tem clássico contra o Palmeiras no sábado, 29, e na próxima semana jogo decisivo contra o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores.