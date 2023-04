Com emoção: Cássio defende pênalti e Corinthians elimina o Remo da Copa do Brasil

Róger Guedes marcou aos 48 do segundo tempo e levou decisão para os pênaltis, onde o goleiro corintiano brilhou

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O Corinthians venceu o Remo por 2 a 0 no tempo regulamentar na noite desta quarta-feira, 26, na Neo Química Arena, e levou a decisão da vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil para os pênaltis – perdeu de 2 a 0 na ida. Cássio defendeu uma das cobranças e o Corinthians se classificou por 5 a 4. No tempo normal, precisando do resultado, o Corinthians começou em cima e antes dos 2 minutos, Adson recebeu passe de letra de Yuri Alberto e bateu colocado, tirando a chance de defesa do goleiro Vinícius e abrindo o placar. Logo depois, aos 5, Róger Guedes acertou o travessão. O Corinthians não conseguiu manter o ritmo e o Remo igualou a partida, mas não levou perigo ao gol de Cássio. No segundo tempo, Cuca fez mudanças e o Timão continuou dominando a posse de bola, mas sem finalizar com precisão. Somente no fim o time da casa acordou. Aos 40 minutos, quase que Yuri Alberto amplia, mas o goleiro Vinícius fez boa defesa. Aos 48, Róger Guedes subiu mais alto que os adversários e ampliou para 2 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Cássio apareceu nas penalidades e defendeu uma das cobranças, classificando o Timão com 5 a 4.