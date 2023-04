Pedro faz 4, Flamengo goleia o Maringá por 8 a 2 e se classifica na Copa do Brasil

Rubro-negros tinham perdido por 2 a 0 na ida e precisavam da vitória para avançar às oitavas

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro marcou quatro vezes para o Flamengo na goleada contra o Maringá



O Flamengo conquistou uma das vagas para as oitavas de final da Copa do Brasil com brilho de Pedro na noite desta quarta-feira, 26, no Maracanã. O rubro-negro recebeu o Maringá e precisava da vitória após a derrota por 2 a 0 na ida e gol não foi o problema. Logo aos 2 minutos, Thiago Maia abriu o placar. Aos 19, Pedro ampliou e estava levando a decisão para os pênaltis. Porém, aos 30, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo. Gabriel foi para a cobrança e converteu, virando o placar geral. Aos 39, Fabrício Bruno marcou contra e deu um respiro para o Maringá. Nos acréscimos, Gerson fez o 4º. No segundo tempo, Everton Cebolinha aumentou para 5 a 1 aos 12 minutos. Aos 20, Bruno Lopes diminuiu para o Maringá, mas aos 22, Pedro fez mais um. O camisa 9 ainda teve tempo de marcar mais dois e fechar o placar em 8 a 2. O agregado de 8 a 4 classificou os rubro-negros. O Flamengo volta a jogar no domingo, em clássico contra o Botafogo, pela terceira rodada do Brasileirão. O Maringá enfrenta o XV de Piracicaba na série D no sábado.