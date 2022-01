Cássio testa positivo para a Covid-19 e está fora de clássico contra o Santos

Goleiro ficou de fora da partida contra o Santo André, no último domingo, por apresentar sintomas gripais; elenco já iniciou preparação para o jogo de quarta-feira

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio está com sintomas leves e será observado pelo departamento médico



O goleiro Cássio desfalcará o Corinthians no primeiro clássico do ano. Com sintomas gripais, o arqueiro ficou de fora do jogo contra o Santo André neste domingo, dia 30, e nesta segunda-feira o clube confirmou que Cássio está com Covid-19. De acordo com a nota, o jogador está apenas com sintomas leves e ficará em observação pelo departamento médico. O restante da equipe se apresentou após a vitória e iniciou a preparação para o clássico contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira, às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Os jogadores que estiveram em campo em Santo André fizeram trabalho regenerativo, enquanto os demais ficaram no aquecimento e treino de posse de bola. Renato Augusto e Willian foram preservados das atividades por controle de carga. O zagueiro João Victor, que apresentou trauma no pé direito, também trabalhou com o elenco.