Fora de casa, Corinthians vence o Santo André por 1 a 0

Gol da partida foi marcado pelo lateral Fábio Santos, em pênalti marcado com a ajuda do árbitro de vídeo

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20220130235 - 30/01/2022 Fábio Santos marcou o gol do Corinthians na tarde deste domingo, 30



O Corinthians venceu o Santo André, por 1 a 0, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, no início da noite deste domingo, 30. O gol da partida, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, foi marcado pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, em cobrança de pênalti, assinalado após revisão sugerida pelo árbitro de vídeo. Com o resultado, o Timão chega aos quatro pontos – na última rodada, jogando na Neo Química Arena, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho empatou com a Ferroviária. O Santo André, por sua vez, segue sem vencer no torneio estadual. Na primeira rodada, o Ramalhão empatou com o Botafogo, em Ribeirão Preto.

Na próxima rodada, o Corinthians disputará o seu primeiro clássico no Paulistão deste ano. Na quarta-feira, 2, às 21h35, o Timão recebe o Santos, na Neo Química Arena. O rival da Baixada Santista ainda não venceu na competição – na primeira rodada, o Peixe empatou com a Inter de Limeira; neste sábado, 29, a equipe foi derrotada pelo Botafogo, na Vila Belmiro. Também na quarta, o Santo André receberá o São Bernardo, às 19h, no Bruno José Daniel.