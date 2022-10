Cássio vai jogar contra o Flamengo? Veja o que pensam os médicos e a comissão técnica do Corinthians

Goleiro sofreu fratura no pé durante o jogo contra o Juventude, na última quarta-feira; se ele não jogar, Carlos Miguel será o titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians - 04/10/2022 O goleiro Cássio se lesionou durante o jogo contra o Juventude, na última quarta-feira, 4



O goleiro Cássio tem remotas chances de participar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, marcado para a próxima quarta-feira, 12, na Neo Química Arena. O ídolo corintiano fraturou um osso do pé durante o jogo contra o Juventude, realizado na última terça-feira, 4, em Caixas do Sul. O departamento médico do clube tenta calcificar a fratura por meio de remédios, mas não há muito otimismo entre os médicos do clube. Já o técnico Vítor Pereira demonstra mais confiança. “Hoje [sábado] ele já esteve no campo, com muito menos dor. Já fez alguns trabalhos. Eu espero contar com ele para quarta-feira”, disse o português. Se o Gigante não puder entrar em campo, o arqueiro do Timão no decisivo duelo será Carlos Miguel. O reserva teve desempenho satisfatório na vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1, no sábado, 8.

Veja abaixo o lance em que Cássio se lesionou

A informação que recebi é que Cássio fraturou um osso do pé. O departamento médico está tentando calcificar através de remédios, mas as chances são “remotas” (pelo que me foi passado) dele atuar na quarta. O lance foi esse 👇🏻 diante do Juventude. Apuração com @oMarcioReis_ pic.twitter.com/hGJp5hNWtn — Caique Silva  (@silvapcaique) October 9, 2022

*Com informações dos repórteres Caíque Silva e Márcio Reis