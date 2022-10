Flamengo vence Cuiabá com o time reserva e sobe na tabela do Brasileirão 

O Rubro-Negro conseguiu superar o Dourado com gols de Matheus França e Marinho

CHICO FERREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal



O Flamengo conquistou um excelente resultado na noite deste sábado, 8, ao vencer o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Mesmo com o time reserva, já que apenas o goleiro Santos esteve em campo da equipe considerada titular, o Rubro-Negro conseguiu superar o Dourado com gols de Matheus França e Marinho. Nos acréscimos, Rafael Gava ainda diminuir para os mandantes. Com o resultado, o conjunto liderado por Dorival Júnior chegou aos 52 pontos, ocupando a terceira posição – Fluminense e Corinthians ainda podem ultrapassar os flamenguistas no decorrer da rodada. O clube mato-grossense, por sua vez, permanece no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Na próxima quarta-feira, 12, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela primeira final da Copa do Brasil.