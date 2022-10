Corinthians escala time misto e derrota Athletico-PR antes da final da Copa do Brasil

Com o resultado, o Timão chega aos 54 pontos e alcança a segunda posição, podendo ainda ser ultrapassado pelo Internacional no próximo domingo

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes marcou para o Corinthians diante do Athletico-PR



O Corinthians conquistou um bom resultado na noite deste sábado, 8, ao derrotar o Athletico-PR por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time misto, o Alvinegro conseguiu se impor no começo da partida, marcando com Fabián Balbuena e Róger Guedes (de pênalti). Já nos minutos finais do segundo tempo, Erick diminui o prejuízo para o Furacão em bola parada. Com o resultado, o Timão chega aos 54 pontos e alcança a segunda posição, podendo ainda ser ultrapassado pelo Internacional no próximo domingo, 9. Os paranaenses, por sua vez, estão na sexta posição, com 48 pontos. O próximo compromisso da equipe liderada por Vitor Pereira está agendado para quarta-feira, 12, contra o Flamengo, em São Paulo, pela primeira final da Copa do Brasil.