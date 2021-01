CBF altera data do clássico entre Santos e Corinthians no Brasileirão

Final da Libertadores alterou data e horário de cinco partidas do Campeonato Nacional

Jogo de ida, na Neo Química Arena, terminou 1 a 1



A classificação do Santos à final da Libertadores fez a CBF alterar novamente o calendário do Campeonato Brasileiro Série A. O clássico entre Santos e Corinthians, marcado para o dia 31 de janeiro, foi adiado para o dia 17 de fevereiro (quarta-feira), às 19h (horário de Brasília). Como a decisão do torneio continental é no dia 30 de janeiro, a equipe santista não teria tempo hábil de recuperação para a partida. Curioso que o Corinthians também precisou adiar o clássico contra o Palmeiras por causa da Libertadores. Os protagonistas do clássico alvinegro fazem campanhas semelhantes no Brasileirão, ambos somando 42 pontos. No momento, a equipe de Vagner Mancini está à frente (8º lugar contra 9º lugar) pelo saldo de gols, 5 a 4.

O Palmeiras também teve seu jogo da 33ª rodada alterado. A equipe de Abel Ferreira enfrentaria o Botafogo também no dia 31 de janeiro. A CBF então reagendou a partida para o dia 02 de fevereiro (terça-feira), às 16h, no Allianz Parque. Outras partidas também foram remanejadas. No dia 31, o Vasco recebe o Bahia às 16h (anteriormente o horário era 18h15). O horário de Atlético-GO e São Paulo também foi alterado das 20h30 para as 16h. O Fluminense, no entanto, teve seu jogo contra o Goiás adiantado para o dia 31 às 20h30, ainda em local a definir. Confira abaixo todas as mudanças:

Palmeiras/SP x Botafogo/RJ

De: 31/01, domingo

Para: 02/02, terça-feira

Horário: 16h (mantido)

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP (mantido)

Santos/SP x Corinthians/RJ

De: 31/01, domingo, às 18h15

Para: 17/02, quarta-feira, às 19h

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos/SP (mantido)

Vasco da Gama/RJ x Bahia/BA

De: 18h15

Para: 16h

Data: 31/01, domingo (mantida)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro/RJ (mantido)

Atlético/GO x São Paulo/SP

De: 20h30

Para: 16h

Data: 31/01, domingo (mantida)

Local: Estádio Antônio Accioly, em, Goiânia/GO (mantido)

Fluminense/RJ x Goiás/GO

De: 02/02, terça-feira, às 20h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ

Para: 31/01, domingo, às 20h30, em local “a definir”