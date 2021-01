‘Corinthians tá voando e pode vencer o Palmeiras no Allianz’, analisa Mauro Beting

Durante o ‘Esporte em Discussão’, Mauro explicou o porquê o Palmeiras não é mais o grande favorito do clássico da próxima segunda-feira, 18

Depois de sofrer para se classificar para a final da Libertadores, o Palmeiras tem mais um jogo importante pela frente. Na segunda-feira, 18, o time de Abel Ferreira recebe o arquirrival Corinthians, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Palmeiras pode diminuir sua diferença para o líder São Paulo, que hoje é de nove pontos. Mas a partida não deve ser fácil. O Corinthians vêm de uma boa vitória contra o Fluminense na estreia em 2021 e está confiante para conquistar uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Na visão de Mauro Beting, a equipe treinada por Vagner Mancini pode surpreender e vencer o clássico. “É um outro campeonato, para os dois lados. E esse vale muito já que o Corinthians pensa em Libertadores. Depois da conquista do Paulista no Allianz Parque e por jogar em casa, o Palmeiras era favorito, mas com o jogo contra o Grêmio e pelo desgaste, eu já não sei. O Corinthians vem de, talvez, a melhor partida na temporada”, disse durante o ‘Esporte em Discussão‘.

Quem também acredita que a partida está aberta é José Manoel de Barros. “Há seis jogos o Palmeiras era o grande favorito, mas agora a questão anímica do Corinthians é outra. O Corinthians já tá pensando em contratações para as laterais, volante, atacante para pensar em brigar por títulos em 2021. Veja como o foco mudou. Ele não vai preocupado, vai cheio de moral. É melhor para o clássico e para o jogo”, afirmou. Mas o comentarista também reforça que, a apresentação do Palmeiras vai depender da partida desta sexta-feira, contra o Grêmio. “Se o time for bem poupado hoje, ganha segunda-feira”, finalizou.

