Rodrigo Coca e Alan Morici/Agência Corinthians Martínez, do Corinthians, e Mayke, do Palmeiras, durante a decisão o Campeonato Paulista



A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou nesta segunda-feira (2) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O destaque ficou por conta do clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, que protagonizarão pela primeira vez um duelo mata-mata na história da competição. Os dois rivais reeditarão a final do Paulistão deste ano, título que ficou com o Timão. Além do Derby, outras partidas prometem equilíbrio, como São Paulo x Athletico-PR, e o reencontro entre Atlético-MG e Flamengo, repetindo a final de 2023, vencida pelos cariocas. O Fluminense enfrentará o Internacional, enquanto o Botafogo terá pela frente o Red Bull Bragantino, em confronto entre equipes que ocupam posições de destaque no Brasileirão.

Outros confrontos colocam clubes da Série A frente a adversários de divisões inferiores. O Bahia jogará contra o Retrô, de Pernambuco, representante da Série C. O Vasco encara o CSA, também da terceira divisão, e o Cruzeiro terá o CRB, da Série B, como adversário. Esses três clubes considerados “azarões” surpreenderam ao eliminar favoritos nas fases anteriores (Santos, Grêmio e Fortaleza).

As partidas das oitavas de final serão disputadas em jogos de ida e volta, programados para as semanas dos dias 30 de julho e 6 de agosto, após a realização do Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, 12 clubes da Série A seguem na disputa, além de dois da Série B (CRB e Athletico-PR) e dois da Série C (Retrô e CSA).

A classificação para as quartas de final garante uma premiação de R$ 4,7 milhões. Cada clube já assegurou R$ 3,6 milhões por disputar esta fase. O campeão da Copa do Brasil pode acumular até R$ 100 milhões em premiações, considerando todas as etapas. Ao fim das oitavas, haverá novo sorteio para definir os confrontos das quartas de final, que desta vez terão o chaveamento até a final.

Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil:

Corinthians x Palmeiras

São Paulo x Athletico-PR

Atlético-MG x Flamengo

Fluminense x Internacional

Botafogo x Red Bull Bragantino

Cruzeiro x CRB

Vasco x CSA

Bahia x Retrô

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA