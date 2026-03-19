Chapecoense x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Chapecoense e Corinthians se enfrentam pelo Campeonaoto Brasileiro nesta quinta-feira (19), às 21h30, na Arena Condá; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan

Chapecoense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 21h30, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato brasileiro. O confronto acontece pela sétima rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

A Chapecoense chega para a partida ocupando a 14ª colocação, com 6 pontos, e vem de uum empate e uma derrota nos últimos jogos. Já o Corinthians aparece em 9º lugar, soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas na competição.

Onde assistir Chapecoense x Corinthians ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 21h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Amazon Prime.