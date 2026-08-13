Rosario Central x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (13) pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Rosario Central e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Gigante de Arroyito, na Argentina, em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Os dois times vêm de vitória. O Rosario Central venceu na sexta-feira (7) o Aldosivi por 2 x 1, pelo Campeonato Argentino. Já o Corinthians conquistou no domingo (9) uma vitória por 2 x 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Rosario Central x Corinthians ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Espn e pelo Disney+.