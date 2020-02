Chuva faz Corinthians cancelar treino e atrapalha time antes de decisão pela Libertadores

Reprodução/Guaraní O Corinthians perdeu para o Guaraní-PAR na partida de ida



O temporal que tomou conta da cidade de São Paulo na madrugada desta segunda-feira (10) atrapalhou o planejamento do Corinthians para a semana mais importante do ano até o momento. Devido às fortes chuvas, o Timão precisou cancelar o treinamento preparatório para a partida contra o Guaraní-PAR, marcada para a próxima quarta-feira (12), na Arena, em Itaquera, e válida pela Libertadores.

O Corinthians precisou adiar o treino marcado de manhã para o período da tarde. Percebendo que a chuva não deu trégua, o clube optou por cancelar as atividades de hoje.

Desta forma, a equipe comandada por Tiago Nunes só terá a terça-feira (11) como data para preparação para o jogo de volta diante dos paraguaios. Na ida, em Assunção, o Guaraní venceu o Alvinegro por 1 a 0.

O Corinthians precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar à terceira fase da Libertadores. Quem passar, enfrenta o ganhador de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI.

Depois do duelo eliminatório, o Timão ainda terá um clássico pela frente. No sábado (15), o time visita o São Paulo, no Morumbi, em confronto válido pela sexta rodada do Paulistão.