Com desfalques e novidade, Corinthians divulga relacionados para jogo contra América-MG

Timão tenta arrancada após no Brasileirão após quebrar sequência negativa

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto e Róger Guedes comemoram gol no Corinthians



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o América-MG, marcado para este sábado, 3, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais desfalques do time de Vanderlei Luxemburgo são o zagueiro Gil, que cumprirá suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, e o meio-campista Paulinho, com uma entorse no joelho esquerdo. O volante colombiano Víctor Cantillo, por sua vez, ainda aprimora forma física e também não viaja com o restante da relação. A novidade no banco de reservas será o zagueiro Renato, cria da base do Timão, relacionado pela primeira vez. Após ganhar do Fluminense e quebrar uma sequência sem vitórias, a equipe do Parque São Jorge chegou aos oito pontos e subiu para o 14º lugar na tabela de classificação. Na penúltima posição, o Coelho soma apenas quatro pontos até o momento.