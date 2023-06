Tamires, do Corinthians, repete polêmica de Jô e se desculpa por usar chuteira verde 

Nas redes sociais, diversos corintianos reclamaram que a lateral estava utilizando chuteiras verdes, a principal cor do rival Palmeiras

Reprodução/@Corinthians Tamires comemora gol com a camisa do Corinthians



A jogadora Tamires, do Corinthians, protagonizou uma polêmica na última quinta-feira, 1º, durante a vitória contra o Santos, pelo Campeonato Paulista Feminino. Nas redes sociais, diversos corintianos reclamaram que a lateral estava utilizando chuteiras verdes, a principal cor do rival Palmeiras. Na manhã desta sexta-feira, 2, a atleta que também representa a seleção brasileira afirmou que o utensílio não é dar verde, mas pediu desculpas e se comprometeu a não calçar o par de chuteiras novamente. A polêmica, assim, repete a mesma situação vivida pelo atacante Jô, em 2021. Na ocasião, o centroavante do Alvinegro também foi criticado na web e precisou vir a público para dar sua versão. “Quero deixar minhas sinceras desculpas se ontem, no jogo Santos x Corinthians, pareceu que eu estava de chuteira verde. Para mim, ela não era verde, mas não quero aqui ficar me justificando, e sim dizer a todos corintianos que prometo não jogar mais com essas chuteira. Em nenhum momento foi minha intenção desrespeitar ou ferir as tradições do clube”, disse Tamires, uma das principais jogadoras das “Brabas”, como são conhecidas as atletas corintianas.