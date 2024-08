Com dois jogadores a mais, Corinthians apenas empata com o Juventude em Itaquera e sai de campo ameaçado

‘Ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair’, gritaram os torcedores após o Timão voltar à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

JEFFERSON AGUIAR/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley foi um dos mas criticados pelos torcedores do Corinthians



Neste domingo, o Corinthians empatou com o Juventude por 1 a 1 na Neo Química Arena, mesmo jogando com dois jogadores a mais durante grande parte do segundo tempo. O resultado é preocupante por diversos motivos: além de levar o time de volta à zona de rebaixamento, evidenciou a dificuldade da equipe em assumir a liderança do jogo e transformar domínio em resultados positivos. O time teve duas bolas na trave, mas não conseguiu a virada, mesmo após o Juventude ter perdido o goleiro Gabriel no final do primeiro tempo e o lateral Alan Ruschel aos 12 minutos do segundo tempo. Com apenas nove jogadores em campo, o time gaúcho se limitou a defender, tornando a vitória do Corinthians crucial, considerando que se tratava de um confronto direto na parte inferior da tabela.

O técnico Ramón Díaz ainda busca uma fórmula tática eficaz para o Corinthians. Após experimentar diferentes esquemas, incluindo três atacantes e três zagueiros, o técnico voltou a utilizar quatro defensores e dois meias neste jogo. Essa constante mudança de estratégia tem gerado pressão, especialmente para o próximo confronto contra o Grêmio, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Após o empate 0 a 0 em São Paulo, a equipe precisa vencer fora de casa para avançar às oitavas de final. No jogo deste domingo, ficou claro que o Timão ainda não aprendeu a assumir a iniciativa e propor o jogo. Em casa, pelo Brasileirão, o time saiu atrás no placar em três partidas (Criciúma, Grêmio e Juventude) e enfrentou dificuldades para criar e se impor.

O Juventude abriu o placar logo aos 3 minutos com um gol de Alan Ruschel, confirmado após revisão do VAR. Mesmo com a desvantagem, o Corinthians teve dificuldade em reagir, sofrendo para criar oportunidades até a expulsão do goleiro Gabriel. No início do segundo tempo, Pedro Henrique empatou o jogo aproveitando as falhas na defesa do Juventude. Apesar de ter mais um jogador a mais em campo, o Timãoi não conseguiu converter seu domínio em chances claras de gol. A melhor oportunidade foi um chute de Igor Coronado que acertou a trave nos acréscimos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O time mostrou dificuldades para se distanciar da zona de rebaixamento e falta de organização para gerir o jogo. Para o jogo contra o Grêmio, o Corinthians poderá contar com a criatividade de Rodrigo Garro, que tem mostrado lucidez para encontrar espaços em defesas adversárias e encontrar tranquiliade. Após o apito final, os torcedores subiram o tom e entoaram gritos em tom de ameaça ao elenco e à diretoria, como “ei, você aí, acabo com a sua vida se o Coringão cair” e e “iu joga por amor, ou joga por terror”.

*Com informações do Estadão Conteúdo