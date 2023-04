Em estádio sem ‘marmanjos’, Santos vence o Botafogo-SP e se classifica para as oitavas da Copa do Brasil

Peixe, que já tinha vencido na ida por 2 a 0, bateu a equipe do interior pela contagem mínima; arquibancada da Vila Belmiro teve apenas mulheres e crianças devido a uma punição

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Messias marcou o único gol do Santos na vitória contra o Botafogo-SP



O Santos está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 26, o Peixe recebeu o Botafogo-SP pelo jogo de volta da terceira rodada e garantiu a classificação vencendo por 1 a 0. Na ida, o Santos já tinha vencido por 2 a 0. A partida teve um componente especial. Por punição devido a uma invasão de campo contra o Corinthians, as arquibancadas da Vila Belmiro receberam apenas mulheres e crianças, que vibraram muito com a classificação. O primeiro tempo não foi bom para os donos da casa, que viram o Botafogo finalizar 11 vezes (contra apenas três dos santistas). Mas, logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos, Lucas Lima cobrou escanteio e Messias subiu para cabecear e abrir o placar para o Peixe. Nos acréscimos, o Botafogo empatou, mas o lance foi anulado por impedimento. O Alvinegro volta ao campo no sábado, dia 29, contra o América-MG pelo Brasileirão. A equipe ainda não venceu no campeonato. Já o Botafogo enfrenta o CRB no mesmo dia, pela Série B.