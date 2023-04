Com time reserva, Palmeiras empata com o Tombense-MG, mas avança na Copa do Brasil

Verdão venceu o jogo de ida por 4 a 2 e garantiu a vaga nas oitavas de final

Reprodução/ twitter @Palmeiras Breno Lopes fez o gol do Palmeiras no primeiro tempo e garantiu a vaga às oitavas



Sem dificuldades, o Palmeiras empatou com o Tombense-MG por 1 a 1 nesta quarta-feira, 26, mas pelo placar da ida de 4 a 2, o Verdão avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem, Abel Ferreira optou por ir com o time reserva para o estádio municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia. O gol saiu cedo. Logo aos 13 minutos, Giovani fez bela jogada pela direita e cruzou para Breno Lopes, sozinho, chutar para o gol e abrir o placar. Aos 30, quase o Verdão ampliou com López, mas ele cabeceou para fora. No segundo tempo, Weverton precisou trabalhar para evitar o empate. Retornando de lesão, Rony entrou e quase deixou o dele. Aos 35, Luis Guilherme marcou, mas o VAR anulou a jogada por impedimento. O Tombense empatou aos 41, com Alex Sandro, mas não conseguiu a vaga. Já garantiram vaga às oitavas o Cruzeiro, Fluminense, Athletico-PR, Santos, São Paulo, Sport, Atlético-MG e Fortaleza. O Palmeiras volta a campo no sábado, para clássico contra o Corinthians pelo Brasileiro, e o Tombense enfrenta o Atlético-GO, no mesmo dia, pela Série B.