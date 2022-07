Com gol contra, Corinthians vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Equipes voltam a se enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores, em agosto

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Flamengo se enfrentaram na Neo Química Arena pela 16ª rodada do Brasileirão



O Corinthians recebeu o Flamengo, na Neo Química Areana, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. A vitória colocou a equipe alvinegra em segundo na tabela, empatada em pontos com o líder Palmeiras, com 27 pontos, enquanto o rubro-negro é o oitavo. O jogo teve momentos de equilíbrio e outros de maior domínio dos donos da casa. Nas poucas chances dos cariocas, Cássio fez boas defesas. O primeiro tempo teve bom início do Corinthians, passou os minutos e o Flamengo conseguiu equilibrar. Porém, o gol só saiu no segundo tempo. Aos seis minutos, Gustavo Silva cruzou na área e Rodinei (contra) empurrou para o fundo das redes. Mesmo em vantagem, o Corinthians continuou em cima e perdeu algumas boas chances. Os times voltam a se enfrentar nas quartas de final da Copa Libertadores, em agosto.