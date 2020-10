Com gol no fim, América-MG vence o Corinthians por 1 a 0 nas oitavas da Copa do Brasil

Toscano marcou aos 43 minutos do segundo tempo e deixou o Coelho mais próximo da classificação para as quartas de final

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians levou gol nos minutos finais da partida



O Corinthians estreou nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, 28, contra o América-MG na NeoQuímica Arena, em Itaquera, e perdeu por 1 a 0. Como prometido pelo técnico Vagner Mancini na véspera da partida, o time alvinegro começou o jogo mais ofensivo e teve duas boas chances logo no início, mas não soube aproveitar. A equipe mineira conseguiu equilibrar o jogo e o Corinthians voltou a assustar somente no fim do primeiro tempo com Mateus Vital.

No segundo tempo, o América-MG teve mais intensidade e pressionou a zaga alvinegra nos primeiros 10 minutos. Num erro de passe dos mineiros, a bola sobrou para Mateus Vital que se adiantou aos zagueiros, mas tocou errado e perdeu a chance de abrir o placar. Com muitos passes errados no meio campo, Mancini trocou algumas peças para melhorar a posse de bola com Léo Natel e Boselli nos lugares de Ramiro e Éderson, Sidcley e Cantillo nos lugares de Lucas Piton e Vital. A última troca foi Luan na vaga de Cazares. Da metade para o fim do jogo o América-MG jogou por um contra-ataque.

As trocas mudaram o jeito de jogar do Corinthians, com mais cruzamentos dentro da área, mas a equipe não conseguiu reverter os lances em gols. Aos 43 minutos, Toscano recebeu livre dentro da área e abriu o placar para o América. Com o resultado, a equipe mineira se aproxima da classificação para as quartas de final. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, 4 de novembro, em Belo Horizonte.