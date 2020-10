Com gol de Messi, Barcelona vence a Juventus em duelo pela Liga dos Campeões

Partida terminou 2 a 0 para os espanhóis com gols de Dembelé e Messi, de penalti; Morata teve três gols anulados pelo VAR

O jogo destaque da 2ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21 foi cheio de emoção. A Juventus, ainda sem Cristiano Ronaldo que se recupera da Covid-19, recebeu o Barcelona de Lionel Messi em busca da liderança do Grupo G, porém não conseguiu cumprir o objetivo e perdeu de 2 a 0. O jogo no Juventus Stadium começou com os espanhóis pressionando o gol de Szczesny com bola na trave e defesas difíceis nos primeiros 10 minutos. Os italianos conseguiram equilibrar o jogo, mas quem abriu o placar foi o Barça com gol de Dembelé aos 14 minutos.

O ponta-esquerda recebeu a bola de Messi, chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e não deu chances do goleiro defender. Ainda no primeiro tempo Morata marcou duas vezes, mas o VAR anulou as duas chances por impedimento. Na volta do intervalo, o jogo continuou muito disputado e Morata marcou novamente para os italianos, e novamente foi confirmado o impedimento do atacante pelo VAR. Nos minutos finais Demiral levou o segundo amarelo e foi expulso de campo. Nos acréscimos, Messi ainda converteu um pênalti e confirmou a vitória para os catalães.

Com o resultado o Barcelona assumiu a liderança isolada do grupo com 6 pontos e 7 gols de saldo. A Juventus fica em segundo com 3 pontos, a frente do Dínamo de Kiev que empatou com o Ferencváros em 2 a 2. Na próxima semana, para terminar a primeira leva de jogos da fase de grupos, o Barcelona enfrenta o Dínamo de Kiev em casa e a Juventus viaja para encarar o Ferencváros. Os dois jogos acontecem no dia 4 de novembro, às 17h (horário de Brasília).

Manchester United e Borussia Dortmund vencem

O Manchester United venceu mais uma na Liga dos Campeões e assumiu a liderança isolada no Grupo H. Após vencer o Paris Saint-Germain na estreia, o time inglês goleou o RB Leipzig pelo placar de 5 a 0, no Old Trafford. Marcus Rashford, com três gols, foi o destaque da partida. A equipe de Manchester segue com aproveitamento de 100% na fase de grupos, com seis pontos. Tem três à frente do PSG, que venceu o Istanbul Basaksehir por 2 a 0, que ainda não pontuou. O Leipzig tem três pontos e figura no terceiro lugar da chave.

Outro alemão levou a melhor na rodada. O Borussia Dortmund venceu o Zenit St. Petersburg por 2 a 0, com gols de Jadon Sancho e Erling Haalang e embolou o Grupo F. Pela mesma chave, Club Brugge e Lazio empataram por 1 a 1, na Bélgica. Joaquin Correa abriu o placar para o time italiano e Hans Vanaken, de pênalti, buscou o empate ainda no primeiro tempo. Os italianos lideram nos critérios de desempate porque têm os mesmos quatro pontos do Brugge. O Borussia aparece em terceiro lugar, com três pontos. E o Zenit está na lanterna do grupo, ainda sem pontuar.

*Com informações do Estadão Conteúdo