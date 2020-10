Mancini diz que Corinthians será agressivo contra o América-MG na Copa do Brasil

Treinador prometeu para a torcida uma nova postura da equipe alvinegra no primeiro jogo das oitavas de final

Reprodução Vagner Mancini promete Corinthians mais ofensivo contra o América-MG



O treinador Vagner Mancini prometeu durante sua coletiva de imprensa nesta terça-feira, 27, que o torcedor do Corinthians verá uma apresentação corajosa da equipe, com imposição sobre o oponente. O time deve enfrentar o América-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, em Itaquera, nesta quarta-feira, 28, mais ofensivo. “Não tenho algumas peças nesse jogo, Fábio Santos, Otero, Mantuan … Tenho dúvidas sobre (Lucas) Piton e Jô, então podemos ver um time diferente. Mas que vai buscar o gol desde o início”, garantiu Mancini. “O Corinthians tem de jogar de forma agressiva É importante que o torcedor veja isso e tenha uma identificação A partir daí saberemos que estamos no caminho certo”.

Apaixonado pelos confrontos mata-mata, Mancini garante que sua equipe atuará no campo ofensivo o tempo todo em Itaquera. O técnico teve uma semana de preparação e não deu descanso ao time. Trabalhos em dois períodos, mesmo no sábado, de finalizações no domingo e de posicionamento. Tudo para voltar a alegrar os corintianos. “Temos que iniciar buscando a vitória desde o primeiro instante. O Corinthians vai para cima do América, é a minha maneira de trabalhar e venho passando isso para os atletas”, bradou Mancini, lamentando apenas a ausência de seu 12º jogador.

O treinador gostaria muito de contar com o apoio da torcida nas arquibancadas. “O Corinthians está muito acostumado com o apoio do seu torcedor, tem um ganho muito considerável quando atua dentro de casa”, declarou o treinador. “Tem uma força extra, que é seu torcedor, que nos anima, joga junto com a equipe, está sempre presente ali nos momentos mais importantes”, ponderou.

Jogar pela torcida virou questão de honra. Depois de muitos resultados ruins, Mancini acha que já passou da hora de o Corinthians fazer uma apresentação vistosa. “A gente tem de entender que a torcida vai estar mandando energia positiva de dentro de suas casas. O importante é não deixar que isso (estádio vazio) nos abata. Temos de ter a certeza que eles estarão sempre lá, não presentes, mas com uma energia muito boa”. Apesar da promessa de ofensividade, Mancini não admite favoritismo ao Corinthians. “Não vejo favorito, acho que o Corinthians tem a vantagem por jogar em casa, e o equilíbrio do jogo pelo fato do América estar em um bom momento. Espero dois jogos difíceis, equilibrados”.

*Com informações do Estadão Conteúdo