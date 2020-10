Com gol no fim, Corinthians vence o Vasco por 2 a 1 em São Januário

Em jogo movimentado, Mantuan e Everaldo marcaram para o Corinthians; Ribamar diminuiu para os cariocas

PAULO SéRGIO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Mantuan abriu o placar na vitória do Corinthians



O Vasco recebeu o Corinthians na noite desta quarta-feira, 21, em São Januário para a disputa da partida única da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois times próximos à zona de rebaixamento, o jogo foi tenso e bastante movimentado. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Mantuan abriu o placar para o time paulista em boa troca de passes após roubada de bola por Mateus Vital. Foi o primeiro gol do meia como profissional.

No segundo tempo o Vasco voltou melhor e logo aos oito minutos Ribamar acertou a trave de Cássio. Em seguida o Corinthians marcou duas vezes com Mantuan e Ramiro, mas o juiz anulou por irregularidades (mão na bola e impedimento). Aos 26 minutos, Ribamar acertou o chute e fez um belo gol de letra para empatar a partida. Aos 44 minutos, Everaldo cruzou na área, a bola desviou no zagueiro do Vasco e encobriu o goleiro Fernando, colocando o Corinthians novamente na frente do placar.

Com o resultado, o Corinthians vai para a 10ª posição na tabela e o Vasco fica em 16º, com dois jogos a menos que o Timão. Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Internacional na NeoQuímica Arena, no sábado (31) às 19h (horário de Brasília). Já o Vasco viaja para enfrentar o Goiás no domingo, 1, às 20h30.