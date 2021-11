Com gol no último lance, Corinthians vence a Chapecoense por 1 a 0 no Brasileirão

Roger Guedes marcou aos 51 minutos, após bola sobrar na pequena área; vitória deixa time alviverde em 6º

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes salvou o Corinthians de uma derrota



O Corinthians recebeu nesta segunda-feira, 1º, a Chapecoense na Neo Química Arena com 100% de público e sofreu, mas venceu por 1 a 0. O jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro teve total domínio dos donos da casa nos 90 minutos, apesar disso foram poucas as chances de gol no primeiro tempo e a melhor delas foi justamente dos adversários. Aos cinco minutos, em ótima jogada de Du Queiroz pela direita, o goleiro Keiller saiu e fez uma grande defesa. O Corinthians teve mais posse de bola, mas não chegava com perigo. Aos 45, a Chapecoense se aproveitou de um contra-ataque e chegou assuntando com Mike. O meio campista chutou e obrigou Matheus Donelli fazer sua primeira defesa, a bola ainda bateu na trave e voltou pro goleiro estreante. No segundo tempo, o Corinthians continuou em cima. Aos 11 minutos, Keiller defendeu lance de Gil e, na cobrança de escanteio, fez milagre em cabeçada de João Victor.

A entrada de Gustavo Silva pela direita deixou a zaga alviverde preocupada, mas mesmo assim ainda era difícil concluir para o gol. Aos 36, Jô chutou e o goleiro da Chape fez outra defesaça. No último lance do jogo, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Roger Guedes na pequena área e o atacante fez o gol da vitória. O resultado deixa o Timão em 6º com 44 pontos. A Chapecoense segue como lanterna do torneio. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no sábado dia 6, às 17h (horário de Brasília), enquanto a Chape recebe o Flamengo na segunda dia 8, às 20h.