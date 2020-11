Com gol olímpico, Corinthians vence derby contra o Palmeiras e está na final do Brasileirão Feminino

Poliana, Ingryd e Diany marcaram para o Corinthians, que enfrenta o Avaí/Kindermann na decisão do torneio nacional

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians vence por 3 a 0 o Palmeiras, em casa



Na noite desta segunda-feira, 16, foi definida a final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2020. Após a vitória do Avaí/Kindermann sobre o São Paulo, por 3 a 2, o Corinthians se classificou para a decisão com vitória por 1 a 0 contra o arquirrival Palmeiras. A partida disputada na Neo Química Arena era decisiva, já que o confronto no Allianz Parque terminou em 0 a 0, e terminou com o placar mínimo de 2 a 0. As datas dos jogos de ida e volta da final entre Avaí/Kindermann e Corinthians ainda não foram divulgadas pela CBF.

As duas equipes começaram muito bem o jogo, mas o Corinthians teve as melhores chances do primeiro tempo. Aos 20 minutos, Yasmin acertou o travessão em cobrança de falta e, no lance seguinte, Poliana abriu o placar, de cabeça, após cobrança de falta batida por Andressinha. Em vantagem, o Corinthians continuou sendo mais ofensivo e o Verdão poucas vezes apareceu na área de Lelê. O segundo tempo começou com muita intensidade. O Palmeiras tentando buscar o resultado e o Corinthians querendo ampliar a vantagem. As palestrinas estiveram mais no ataque e tiveram boas chances, mas quem balançou as redes foi o Corinthians com um gol olímpico de Ingryd nos acréscimos da partida. E ainda deu tempo de Diany fechar a conta em 3 a 0.