Atleta da NFL tem pulmão colapsado e costelas quebradas após pancada forte; assista

O quarterback do New Orleans Saints, Drew Brees, não tem previsão de retorno aos gramados

Reprodução/ USA Today Drew Brees não tem data para retornar ao esporte



O quarterback do New Orleans Saints, Drew Brees, foi obrigado a deixar a partida do futebol americano neste domingo, 15, contra o San Francisco 49ers depois de uma forte pancada de Kentavius Street no segundo quarto. Segundo o repórter Ed Werder, da ESPN americana, os exames médicos realizados após o jogo mostraram que Brees está com duas ‘colunas arqueadas’ e o pulmão colapsado por causa da queda. Ainda de acordo com as informações de Werder, os médicos identificaram outras três costelas fraturadas causadas por um golpe que sofreu contra o Tampa Bay em 8 de novembro.

49ers get hit with a roughing the passer here for sacking Drew Brees #SFvsNO pic.twitter.com/Ip6CLdJBpU — Bad Sports Refs (@BadSportsRefs) November 15, 2020