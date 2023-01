Com trauma no pé, Fausto Vera vira desfalque para o Corinthians

Fernando Lázaro ainda não tem 100% do time disponível nesse início de Campeonato Paulista

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Fausto Vera ficará de fora do jogo contra o Água Santa nesta quarta-feira



O Corinthians divulgou os relacionados para o jogo desta quarta-feira, 18, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, com um desfalque importante. O volante Fausto Vera saiu lesionado ainda no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino e estará fora da partida de amanhã. O clube informou que Vera teve diagnosticado um trauma no pé direito. Não ficou claro quanto tempo ele ficará ausente. Por outro lado, nomes como Yuri Alberto e os reforços Matheus Bidu e Romero estão aptos para a partida. O meio-campista Renato Augusto também apareceu na lista de relacionados após ser poupado no fim de semana. Três jogadores da base estão relacionados: zagueiro Murillo, meio-campista Matheus Araújo e os atacantes Arthur Sousa e Wesley.

Confira a lista completa dos relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Balbuena, Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Matheus Araújo, Maycon, Renato Augusto e Roni

Atacantes: Arthur Sousa, Júnior Moraes, Róger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto