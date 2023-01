Sorteio define confrontos da Supercopa feminina 2023; confira

Torneio que abre o calendário do futebol feminino no país começa em 5 de fevereiro

Thais Magalhães/CBF Sorteio da Supercopa aconteceu na sede da CBF nesta terça-feira, dia 17



Na tarde desta terça-feira, 17, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio da Supercopa feminina, a competição que abre a temporada do futebol feminino no Brasil. O torneio conta com oito times que se enfrentam em jogos únicos de eliminatórias na primeira fase (5 de fevereiro), semifinais (8 de fevereiro) e final (12 de fevereiro). Se em 90 minutos a partida permanecer empatada, a vaga é decidida nos pênaltis. Além dos duelos, o sorteio também definiu os mandos de campo, considerando o Ranking de Federações – times filiados à federação melhor ranqueada teve o mando de campo da partida. Essa será a segunda edição da Supercopa, que teve o Corinthians como campeão em 2022. A competição ainda não tem valor pago para as campeãs. O horário e local das partidas ainda não foi divulgado.

Confira abaixo as partidas a primeira fase:

Grupo A: Internacional-RS* x Athletico-PR

Grupo B: Corinthians-SP* x Atlético-MG

Grupo C: Real Brasília-DF* x Avaí/Kindermann-SC

Grupo D: Flamengo-RJ* x Ceará-CE

*mandantes das partidas