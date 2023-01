Liverpool vence o Wolverhampton, avança na Copa da Inglaterra e ‘afasta’ crise

Reds deixaram de lado a derrota por 3 a 0 para o Brighton, no fim de semana, e voltaram a vencer

EFE/EPA/Tim Keeton Eliott marcou o único gol do Liverpool na partida contra o Wolverhampton



O Liverpool se recuperou depois da derrota para o Brighton & Hove Albion, na Premier League, por 3 a 0 no final de semana e venceu na terceira rodada da Copa da Inglaterra nesta terça-feira, 17. A equipe de Jürgen Klopp bateu o Wolverhampton por 1 a 0, no Molineux Stadium. O único gol foi marcado por Harvey Eliott, aos 13 minutos do primeiro tempo. No geral, o jogo foi bem equilibrado e os Lobos até tiveram mais chutes a gol e posse de bola, mas não conseguiram reverter o placar. Sendo assim, os Reds avançaram e – curiosamente – enfrentam o Brighton na próxima rodada. Jogos acontecem no fim de semana de 28 de janeiro. Pela Premier League, o Liverpool volta a jogar no sábado contra o Chelsea, às 9h30 (horário de Brasília), e tenta sair do 9º lugar na tabela.