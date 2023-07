Conmebol retira cartão vermelho de Matheus Araújo e meia está liberado para jogo contra o Newell’s na Sul-Americana

Jogador tinha sido expulso em confusão contra o Universitario-PER nos playoffs; suspensão foi revertida para o goleiro Matheus Donelli

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Matheus Araújo está a disposição de Luxemburgo para o jogo desta terça-feira na Neo Química Arena



A Conmebol acatou o pedido do Corinthians para anular o cartão vermelho que o meio-campista Matheus Araújo levou durante a confusão no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universitario, no Peru. Na ocasião, após empurra-empurra pela comemoração de Ryan no 2 a 1, o árbitro da partida expulsou o atacante e Matheus Araújo, mas o meio-campista não estava no meio da muvuca. O Corinthians então reuniu imagens e comprovou a inocência do atleta. A Conmebol corrigiu o erro e o liberou para o jogo desta terça-feira, 1º, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana contra o Newell’s Old Boys. O cartão vermelho foi aplicado ao goleiro Matheus Donelli, que se envolveu no tumulto. Não foi divulgado pelo Corinthians os relacionados para a partida.