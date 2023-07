Santos anuncia a contratação do zagueiro João Basso

Defensor deixa o Arouca, de Portugal, para assinar contrato com o Peixe até dezembro de 2026; ele é o quarto reforço do clube na atual janela de transferências

Raul Baretta/Santos FC. Revelado pelo Paraná Clube, João Basso assinou contrato de três temporadas e meia com o Santos



O Santos anunciou nesta segunda-feira, 31, a contratação do zagueiro João Basso, de 26 anos, que estava no Arouca-POR. Nascido em Curitiba, o defensor jogou nas categorias de base do Athletico-PR e se profissionalizou pelo Paraná Clube, sua única casa no Brasil antes de ir para Portugal. No país europeu, Basso defendeu, além do Arouca, Estoril e Real Massamá. Com contrato até o final de 2026, ele é o quarto reforço do Peixe na atual janela de contratações do futebol brasileiro, que será fechada na quarta-feira, 2. Também chegaram à Vila Belmiro o lateral esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas e o atacante argentino Julio Furch. O meio-campista Diego Pituca, do japonês Kashima Antlers, assinou um pré-contrato com o Alvinegro, mas não conseguiu antecipar sua liberação e deverá voltar a vestir a camisa santista apenas no ano que vem. O Peixe ainda está perto de contratar o volante Nonato, ex-jogador de Internacional e Fluminense, que hoje defende o Ludogorets, da Bulgária.