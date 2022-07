Conselheiro pede para Corinthians criar busto de Cássio após classificação na Libertadores

Titular da meta corintiana desde 2012, o goleiro é um dos maiores ídolos da história do Timão e já conquistou nove títulos com a camisa alvinegra

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Cássio pegou dois pênaltis na classificação do Corinthians diante do Boca Juniors



Cássio pode ganhar um busto no Centro de Treinamento do Parque São Jorge após defender dois pênaltis diante do Boca Juniors e classificar o Corinthians para as quartas de final da Copa Libertadores da América. A ideia é do conselheiro trienal Caio Nascimento Galatti, que enviou um requerimento à presidência do Conselho na noite da última terça-feira, 5, depois do épico resultado obtido em La Bombonera, na cidade de Buenos Aires. Em nota, ele pediu para que o goleiro seja homenageado por “todos os serviços prestados” ao clube.

Titular da meta corintiana desde 2012, Cássio é um dos maiores ídolos da história do Timão e já conquistou nove títulos com a camisa alvinegra, entre eles a Libertadores da América (2012), o Mundial de Clubes (2012), duas edições do Brasileirão (2015 e 2017) e quatro do Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019). Além de ser fundamental na classificação da equipe diante do Boca Juniors, o arqueiro também se tornou o quarto atleta com mais jogos pela equipe do Parque São Jorge. O Gigante Deve fazer a 600ª partida contra o Flamengo, domingo, 10, pelo Brasileirão, e continuar subindo nas próximas semanas para alcançar Ronaldo Giovanelli (602) e Luizinho, o Pequeno Polegar (606). O líder no quesito é Wladymir, que defendeu as cores corintianas 806 vezes.