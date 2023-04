Copa do Brasil: Corinthians é surpreendido pelo Remo e perde em estreia

Time do Pará fez grande jogo no Mangueirão e venceu por 2 a 0; partida de volta será em 26 de abril

Remo fez ótimo jogo contra o Corinthians, em casa, e saiu em vantagem na disputa por vaga às oitavas



Após 27 anos, Remo-PA e Corinthians voltaram a se encontrar na Copa do Brasil e, diferente do resultado de 1996, o time paraense venceu por 2 a 0 em uma grande atuação. A partida de volta será no dia 26 de abril, na Neo Química Arena. Nesta quarta, em jogo válido pela terceira fase, no Mangueirão, o Corinthians começou melhor e dominava a posse de bola, mas aos 12 minutos, em lance de contra-ataque, o Remo abriu o placar com Richard Franco. O gol ascendeu o Remo, que mandou bola na trave e deu um calor na zaga corintiana. No intervalo, Fernando Lázaro promoveu mudanças e o time melhorou, mas ainda sem efetividade. E em novo lance de contra-ataque, aos 15 minutos, Muriqui aproveitou cruzamento e ampliou o placar. Com a desvantagem, Chrystian Barletta fez sua estreia, mas o Corinthians errava passes e não conseguia diminuir.