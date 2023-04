Palmeiras vence de virada o Tombense-MG em estreia na Copa do Brasil

Jogo no Allianz Parque foi movimentado com o Tombense saindo na frente e os donos da casa indo buscar o placar em 4 a 2

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Menino fez golaço no Allianz Parque para empatar o jogo



O Palmeiras estreou nesta quarta-feira, 12, na terceira fase da Copa do Brasil contra o Tombense-MG e venceu, de virada, por 4 a 2. Com o time misto, o alviverde começou com um pouco de dificuldade e aos 9 minutos o Tombense abriu o placar depois de uma rebatida da zaga, Frizzo aproveitou e bateu forte no gol. O susto acordou os palmeirenses, que foram para cima. Aos 23 minutos, o goleiro Felipe fez bela defesa em cabeçada de Dudu, mas aos 36 minutos, ele não conseguiu defender o chutaço de Gabriel Menino, de longe, que empatou. Aos 40, Flaco López virou, de cabeça. No segundo tempo, a emoção ficou no fim. Aos 43 minutos, Gustavo Gómez fez o 3º do Palmeiras, de pênalti. O Tombense diminuiu com Marcelinho e aos 52, Navarro fechou em 4 a 2. A partida de volta está marcada para 26 de abril no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais.