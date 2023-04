Milan vence Napoli em clássico italiano e sai na frente nas quartas da Liga dos Campeões

O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, 18, no Estádio Diego Armando Maradona

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Milan venceu o Napoli no primeiro jogo das quartas de final da Champions League



O Milan conseguiu um bom resultado nesta quarta-feira, 12, ao derrotar o Napoli por 1 a 0, no San Siro, em jogo disputado pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Após suportar uma forte pressão do time napolitano, os Rossoneros triunfaram com um belo gol de Benaccer. Na segunda etapa, a equipe de Milão ainda ficou com um jogador a mais após a expulsão de Anguissa, mas não ampliou a vantagem. Os visitantes, por sinal, criaram mais oportunidades para empatar e pararam na belíssima atuação do goleiro Maignan. O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira, 18, no Estádio Diego Armando Maradona, no Sul da Itália. Com o resultado, os comandados de Stefan Pioli jogam pelo empate para avançar de fase. Quem passar terá pela frente Internazionale ou Benfica. Na ida, os italianos ganharam dos portugueses por 2 a 0, em pleno Estádio da Luz, em Lisboa.