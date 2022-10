Copa do Brasil: Corinthians inicia neste sábado venda de ingressos para jogo de volta contra o Flamengo

Mais de 3.000 entradas estarão disponíveis para os corintianos no Maracanã na próxima quarta-feira, 19 de outubro

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Corinthians se enfrentam na decisão no Maracanã no dia 19 de outubro



O Corinthians abrirá neste sábado, 15, às 11h (horário de Brasília), a venda dos ingressos para visitantes do jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 19, no Maracanã. Segundo acordado entre os clubes, serão 3.810 entradas estarão disponíveis para a equipe paulista. Terão prioridade os sócios com mais de 80 pontos; às 13h os sócios com mais de 60 pontos; às 15h quem tem mais de 40 pontos; às 17h acima de 20 pontos e os torcedores adimplentes poderão acessar às 19h o site do Fiel Torcedor. No domingo, 16, às 11h, serão liberados os ingressos para torcedores em geral. A retirada dos ingressos acontecerão no fim de semana no Parque São Jorge. O jogo de ida terminou em 0 a 0, na Neo Química Arena, e o título será definido no Rio de Janeiro.