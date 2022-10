Jogo de exibição de Rafael Nadal e Rudd, em Belo Horizonte, ganha nova data

Evento faz arte da turnê do tenista espanhol pela América Latina e marcará a reinauguração do Ginásio do Mineirinho sob nova gestão

EFE/EPA/DEAN LEWINS Rafael Nadal fará uma turnê pela América Latina no fim de ano



O jogo entre Rafael Nadal e o norueguês Casper Rudd em Belo Horizonte, parte da turnê de exibição do espanhol pela América Latina, será realizado no dia 26 de novembro, data confirmada pela organização do evento nesta sexta-feira, 14. Inicialmente, o duelo havia sido marcado para dia 29 de novembro, mas foi antecipado a pedido do próprio Nadal. A partida marcará a reinauguração do Ginásio do Mineirinho, agora sob nova gestão. Além disso, será uma reedição da final de Roland Garros deste ano. Em junho, Nadal bateu Ruud por 3 sets a 0 (6/3, 6/3 e 6/0) na grande decisão, conquistou o 14º título do Grand Slam francês e alcançou a marca de 22 conquistas de majors, ampliando sua vantagem como maior vencedor da história, acima de Novak Djokovic e do agora aposentado Roger Federer, ambos donos de 20 títulos do nível. “Será uma grande oportunidade para os fãs poderem assistir ao Rafa Nadal em grande forma, no que talvez seja a sua última partida no Brasil como tenista profissional, já que vai se aproximando de sua aposentadoria do circuito”, disse Luzio Ramos, CEO da MundoTênis, empresa especialista em viagens para eventos de tênis e responsável por trazer Nadal à capital mineiro. “Será especial também por ser justamente a reabertura do Mineirinho que é um dos estádios mais bonitos e estruturados do Brasil”, concluiu. Os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 20 de outubro, próxima quinta-feira, a partir das 10h, pelo site do evento. Além da exibição por Belo Horizonte, Nadal, atual número 2 do ranking da ATP, passará por Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México e Quito.

*Com informações do Estadão Conteúdo