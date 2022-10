Barcelona usará uniforme com homenagem ao rapper Drake no ‘El Clásico’; entenda

Pela primeira vez na história, time catalão não terá o patrocinador master na camisa; atitude não agradou os torcedores

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona Drake é o primeiro artista a alcançar 50 bilhões de streams no Spotify



O ‘El Clásico‘ do próximo domingo, 16, vai trazer um elemento diferente do futebol. O Barcelona entrará em campo com uma homenagem ao rapper Drake no uniforme. Isso porque o Spotify é o maior detentor de direitos do clube catalão – sendo responsável pelos naming rights do Camp Nou – e irá registrar uma marca importante do músico na plataforma. Drake chegou aos 50 bilhões de streams no Spotify, sendo o primeiro artista a alcançar tal feito. “Esta iniciativa é mais um exemplo desta vontade e do espírito inovador da nossa colaboração. Pela primeira vez em nossa história, estamos substituindo o nome do nosso principal patrocinador na frente da camisa por um artista internacionalmente aclamado e vencedor de 4 prêmios Grammy e recordista em diferentes categorias. Essa iniciativa mostra nosso potencial de nos tornarmos uma plataforma única para oferecer experiências que nos aproximam de nossos fãs e alcançamos novos públicos em todo o mundo”, disse o vice-presidente de marketing, Juli Guiu. A torcida não encarou muito bem a atitude e entende que ‘é tudo por dinheiro’, já que o Barcelona passa por problemas financeiros.